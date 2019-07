Libia: Ua-Ue-Onu, raddoppiare sforzi per aiuto umanitario e per cessate fuoco (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dall'inizio del conflitto, la task force ha intensificato il suo lavoro sulla protezione dei rifugiati e dei migranti bloccati in Libia. "Attraverso l'azione sul terreno dell'organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim) e l'Alto commissario dell'Onu per i rifugiati (Unhcr) abbiamo intensificato l'evacuazione di rifugiati e migranti dai centri di detenzione vicino alla linea del fronte", si legge in una nota. "Ove possibile, abbiamo permesso ad alcuni di loro di trovare sicurezza al di fuori della Libia, compreso il meccanismo di transito di emergenza in Niger, in vista di un reinsediamento", prosegue la nota. Nonostante gli sforzi della task force che hanno consentito il ritorno di oltre 45 mila migranti nei loro paesi di origine e l'evacuazione di quasi quattromila persone bisognose di protezione internazionale, molti altri sono a rischio e dovrebbero essere trasferiti o evacuati. (segue) (Beb)