Rifiuti Roma: Battistoni (FI), ordinanza Zingaretti e piano Regione è fallimento Pd-M5s

- Il senatore di Forza Italia, Francesco Battistoni, membro della commissione parlamentare bicamerale sui rifiuti commenta "il nuovo piano regionale" per i rifiuti del Lazio "che arriverà o meglio, dovrebbe arrivare" e dice: "E' un fallimento della politica ambientale del Pd e dei Cinquestelle. Il testo peraltro arriverà tardivamente rispetto a quello precedente che porta ancora la firma della presidente Polverini, e prevederà che ogni territorio debba chiudere autonomamente il proprio ciclo. Peccato però, che ad oggi non ci siano le condizioni perché ciò avvenga, a partire dall'ordinanza del presidente Zingaretti in arrivo in queste ore con cui, per motivi straordinari si richiede che tutti gli impianti di trattamento di rifiuti del Lazio garantiscano la massima operatività per accogliere i rifiuti prodotti dalla città di Roma". Battistoni aggiunge: "Non è pensabile che il territorio della Provincia di Viterbo, con i suoi impianti, continui ad essere a tutti gli effetti la discarica di Roma. Fin ora abbiamo sempre dimostrato sensibilità verso le altre province in crisi, da Roma a Rieti, ma lo sforzo non può essere chiesto solo a noi, non siamo più disponibili. La provincia di Viterbo ha dato tanto e continua a farlo, ma occorre pianificare meglio perché noi non lasceremo il nostro territorio alla mercé della politica romana e non faremo altro servilismo verso coloro che per anni non sono stati in grado di pianificare un servizio primario come quello della raccolta edello smaltimento dei rifiuti". (Com)