Ict: Mit, Italia vota no a proposta Commissione Ue su wi-fi per trasporti con 5G

- L’Italia, in sede di Consiglio europeo, informa una nota del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, "ha votato contro la proposta della Commissione Ue in relazione alla "Delegated regulation" sui sistemi di trasporto intelligenti (C-ITS), regolamento che propone il wi-fi (cosiddetto ITS-G5) come standard privilegiato per l'utilizzo di alcune frequenze potenzialmente sfruttabili nell'immediato futuro anche dal 5G. La proposta non è passata, essendo stata respinta dalla maggioranza qualificata rinforzata di 21 Paesi, tra cui appunto l’Italia. L’approccio della Commissione non garantisce, infatti", prosegue la nota, "la dovuta neutralità tecnologica rispetto all’esigenza di mettere a punto infrastrutture digitali integrate a livello europeo. Il Mit ha come obiettivo primario la promozione della qualità e la salvaguardia della sicurezza dei trasporti. Tuttavia, non potendosi modificare la proposta dell’esecutivo Ue, che non è emendabile - in particolare l’articolo 33 e la clausola di compatibilità a posteriori - l’Italia ha scelto di votare contro il vincolo tecnologico che conduce a una soluzione le cui prospettive di mercato sono peraltro ancora labili e lontane e che comunque", conclude la nota del dicastero di Porta Pia, "non garantisce la possibilità di sfruttare appieno tutte le potenzialità del 5G". (Com)