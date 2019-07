Libia-Italia: riunione Moavero-Maiteeq, focus su raid a Tajoura

- Il ministro degli affari Esteri e della cooperazione internazionale, Enzo Moavero, ha avuto oggi una riunione con il vice primo Ministro libico Ahmed Maiteeq “per un aggiornamento sugli ultimi sviluppi in Libia” in particolare “dopo il gravissimo tragico bombardamento del centro migranti di Tajoura che ha causato morte e gravi ferite a moltissime persone inermi”. Lo ha riferito la Farnesina in una nota. “Il ministro Moavero ha confermato il convinto sostegno italiano all’azione dell’Onu in Libia al fine di conseguire, il prima possibile, una cessazione delle ostilità e fermare il loro continuo aggravarsi. Inoltre, il ministro ha ribadito la richiesta italiana di un’accurata inchiesta Onu su quanto è successo a Tajoura e ha ricordato di aver formalmente proposto ieri all’Unione Europea di adottare una posizione unitaria e ufficiale al riguardo”, conclude il comunicato del ministero degli Esteri. (Res)