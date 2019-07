Ue: Parlamento, definite le composizioni delle 20 commissioni (2)

- Nella commissione Problemi economici e monetari (Econ), Roberto Gualtieri (Pd-S&D), Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant, Marco Zanni (tutti e tre Lega-ID), Raffaele Fitto (FdI-Ecr), Piernicola Pedicini (M5s-NI). Occupazione e affari sociali (Empl), siederanno Elisabetta Gualmini (Pd-S&D), Elena Lizzi e Stefania Zambelli (Lega-ID), Chiara Gemma (M5s-NI). In commissione Ambiente, sanità pubblica e sicurezza alimentare (Envi), Fulvio Martusciello (FI-Ppe), Simona Bonafè e Alessandra Moretti (Pd-S&D), Marco Dreosto, Silvia Sardone e Simona Baldassarre (Lega-ID), Pietro Fiocchi (FdI-Ecr), Eleonora Evi (M5s-NI). In commissione Industria, ricerca ed energia (Itre), Aldo Patriciello (FI-Ppe), Carlo Calenda e Patrizia Toia (Pd-S&D), Paolo Borchia, Andrea Caroppo e Isabella Tovaglieri (Lega-ID), Ignazio Corrao (M5s-NI). In commissione Mercato interno e protezione dei consumatori (Imco), Brando Benifei (Pd-S&D), Alessandra Basso (Lega-ID), Carlo Fidanza (FdI-Ecr), Marzo Zullo (M5s-NI). In commissione Trasporti e turismo (Tran), Giuseppe Milazzo (FI-Ppe), Giuseppe Ferrandino (Pd-S&D), Marco Campomenosi, Massimo Casanova e Lucia Vuolo (Pd-S&D), Mario Furore (M5s-NI). (segue) (Beb)