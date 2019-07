Ue: Parlamento, definite le composizioni delle 20 commissioni (3)

- In commissione Sviluppo regionale (Regi), saranno Andrea Cozzolino (Pd-S&D), Francesca Donato e Alessandro Panza (Lega-ID), Raffaele Fitto (FdI-Ecr), Rosa D'Amato (M5s-NI). In commissione Agricoltura e sviluppo rurale (Agri), Andrea Cozzolino e Paolo De Castro (Pd-S&D), Mara Bizzotto e Angelo Ciocca (Lega-ID), Dino Giarrusso (M5s-NI). In Pesca (Pech), Pietro Bartolo e Giuseppe Ferrandino (Pd-S&D), Rosanna Conte (Lega-ID), Rosa D'Amato (M5s-NI). In Cultura e istruzione (Cult), Massimiliano Smeriglio (Pd-S&D), Gianantonio Da Re (Lega-ID), Isabella Adinolfi (M5s-NI). In commissione Giuridica (Juri), Franco Roberti (Pd-S&D), Sabrina Pignedoli (M5s-NI). In commissione Libertà civili, giustizia e affari interni (Libe), Pietro Bartolo e Caterina Chinnici (Pd-S&D), Annalisa Tardino (Lega-NI), Nicola Procaccini (FdI-Ecr), Laura Ferrara (M5s-NI). In Affari costituzionali (Afco), saranno Antonio Tajani (FI-Ppe), Giuliano Pisapia (Pd-S&D), Antonio Maria Rinaldi (Lega-ID), Fabio Massimo Castaldo (M5s-NI). Nella commissione per i Diritti della donna e uguaglianza di genere (Femm), Pina Picierno (Pd-S&D), Isabella Tovaglieri (Lega-ID), Marco Zullo (M5s-NI). Nella commissione per le Petizioni (Peti), Massimiliano Smeriglio (Pd-S&D), Gianna Gancia (Lega-ID), Eleonora Evi e Mario Furore (M5s-NI). A queste si aggiungono due sottocommissioni: la prima, Diritti dell'uomo (Droi), con Giuliano Pisapia (Pd-S&D) e Susanna Ceccardi (Lega-ID), e la seconda, Sicurezza e difesa (Sede), con Fabio Massimo Castaldo (M5s-NI). (Beb)