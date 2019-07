Russia-Usa: ministero Esteri, possibile incontro Lavrov-Pompeo a prossima Assemblea Onu

- Le autorità della Federazione Russa non escludono un incontro tra i capi della diplomazia di Mosca e Washington, Sergej Lavrov e Mike Pompeo, durante la prossima Assemblea generale delle Nazioni Unite in programma per settembre. Lo ha dichiarato oggi il direttore del dipartimento per l’America settentrionale del ministero degli Esteri russo, Georgj Borisenko. “Crediamo che ci sia la possibilità di un incontro”, ha spiegato, ripreso dall’agenzia di stampa “Sputnik”. (Rum)