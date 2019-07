Angola: dal 5 all’8 a Mbanza Kongo l’evento Festikongo

- Si terrà dal 5 all’8 luglio prossimi a Mbanza Kongo, in Angola, il Kongo International Culture Festival (Festikongo). L’evento, si legge in un comunicato dell’ambasciata d’Angola in Italia, riunirà il meglio della gastronomia, della musica, della letteratura, della danza, della moda, del cinema e dell’arte e vedrà la partecipazione di rappresentanti della Repubblica democratica del Congo, della Repubblica del Congo e del Gabon. L'iniziativa, promossa dal governo dell'Angola, ha lo scopo di celebrare il secondo anniversario dell’entrata della città di Mbanza Kongo nella lista dei siti Patrimonio mondiale dell'umanità dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (Unesco).(Com)