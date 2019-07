Milano: scritte omofobe e naziste su licei, denunciati tre minorenni

- Tre ragazzi, due 17enni e un 16enne, sono stati indagati dalla Digos di Milano come autori di alcune scritte minatorie, omofobe e dai contenuti riconducibili all'estrema destra vergate sulle facciate di due licei in tre episodi distinti. Il primo fa riferimento alla notte de 24 maggio quando sull'istituto superiore Severi Correnti in via Alcuino, uno dei due 17enni, aveva scritto la frase "È inutile giustificarlo con la biologia i froci non sono naturali". Il secondo episodio risale alla notte del 9 giugno quando, tutti e tre i minorenni avevano disegnato, sulla facciata del liceo Giuseppe Parini di via Goito, diversi simboli dell'estrema destra (svastiche, rune e croci celtiche), scritte offensive contro i "compagni" ed una frase di minaccia rivolta, come appurato in seguito, contro uno studente ebreo dello stesso istituto, il quale ha sporto querela. Sempre quella notte, il trio era poi tornato all'istituto Correnti Severi, dove, su alcuni muri limitrofi, avevano vergato altre scritte di natura omofoba, ma questa volta erano stati controllati ed identificati da una Volante, intervenuta per una segnalazione al 112. A seguito di questa prima attività e dalle susseguenti indagini, gli investigatori della Digos sono riusciti a ricostruire gli spostamenti dei tre nelle notti interessate e a denunciare i tre ragazzi, nessuno con precedenti, per deturpamento e imbrattamento di cose altrui con l'aggravante della discriminazione e odio etnico. Dei tre giovani, uno solo era già noto alla Digos, poiché identificato nel corso di un banchetto di propaganda organizzato da Forza Nuova Milano. Tuttavia, durante il controllo effettuato su di loro da personale la sera del 9 giugno, tutti i minori sono stati trovati in possesso di adesivi e simboli riconducibili al gruppo Lotta Studentesca - Forza Nuova. (Rem)