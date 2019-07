Polonia: Tusk, il governo di Varsavia non ha segnato alcun punto nelle nomine Ue

- Il governo polacco non ha segnato alcun punto nelle questione delle nomine ai vertici delle istituzioni Ue. Ne è convinto il presidente uscente del Consiglio europeo, Donald Tusk, ripreso dall'agenzia di stampa "Pap". "Bisogna saper lottare per i propri interessi", ma alcuni paesi sembravano più interessati semplicemente "a bloccare la candidatura di Frans Timmermans", ha dichiarato l'ex premier polacco. Interrogato su a chi vada attribuita la colpa per il fatto che l'Europa centro-orientale non sia riuscita a imporre alcun candidato ai vertici Ue, Tusk ha risposto che la responsabilità è "dell'Europa centro-orientale medesima". (Vap)