Speciale energia: Besseghini (Arera), tutela deve saper interpretare nuove necessità

- La regolazione congiunta dei settori energia, acqua e rifiuti offre un’occasione unica per una lettura intersettoriale della tutela che non può più essere quella di vent’anni fa, ma deve saper interpretare nuove necessità e impiegare i nuovi linguaggi e tecnologie. Lo ha dichiarato il presidente dell’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (Arera), Stefano Besseghini, intervenendo oggi alla presentazione della Relazione annuale 2019 dell'Arera organizzata a Palazzo Montecitorio. La presentazione è la prima della quarta Consiliatura dell'Autorità, iniziata lo scorso agosto 2018 con l’insediamento del nuovo Collegio presieduto da Besseghini. “I diritti garantiti da una regolazione efficace, la digitalizzazione e i social network hanno spinto l’asticella delle aspettative dei consumatori sempre più in alto”, ha dichiarato il presidente dell’Arera, osservando che la modalità attraverso la quale l’utente interagisce con il gestore del servizio diventa essa stessa indicatore di “qualità” e il valore delle soluzioni personalizzate e del “tempo impiegato” diventano criteri di scelta sempre più rilevanti. (Sic)