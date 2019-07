Speciale energia: Turkmenistan, annunciata conferenza energetica internazionale il 22 e 23 ottobre ad Ashgabat

- La conferenza internazionale “Oil and Gas of Turkmenistan – 2019” si terrà ad Ashgabat il prossimo 22-23 ottobre. Lo ha annunciato la compagnia petrolifera statale TurkmenNeft, aggiungendo che l’esibizione vedrà la partecipazione dei rappresentanti di organizzazioni internazionali, istituzioni finanziarie e aziende da tutto il mondo. Nello specifico, riferisce l’agenzia di stampa “Trend”, tra le compagnie straniere più importanti che hanno in programma di partecipare alla conferenza ci sono Shell, Petronas, Gazprom, Gaffney, Cline & Associates, Hyundai, Vitol, Cnpc, Dragon Oil, Eni, Bp, Socar, Exxon Mobil e la Banca di sviluppo asiatica. Secondo quanto riportato dalla stampa del paese centrasiatico, le discussioni che avranno luogo nel quadro dell’evento si concentreranno prevalentemente sulla situazione attuale nei settori chimico e del gas naturale, sullo sviluppo della sezione del Mar Caspio assegnata al Turkmenistan e sul corso del progetto per la costruzione del gasdotto Turkmenistan-Afghanistan-Pakistan-India (Tapi). In aggiunta, riferisce “Trend”, al termine della conferenza, che fungerà anche da piattaforma per la discussione di nuovi orizzonti di investimento nel settore oil&gas turkmeno, è attesa la firma di una serie di accordi e memorandum d’intesa. (Res)