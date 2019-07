Speciale energia: Besseghini (Arera), transizione sostenibilità richiede “significativi avanzamenti tecnologici”

- La “transizione verso la sostenibilità” richiede significativi avanzamenti tecnologici e spesso non può prescindere da questi. In questo contesto iniziative internazionali come Mission Innovation ma lo stesso programma Horizon2020 e il Clean Energy Package pongono l’innovazione al centro della transizione. Lo ha dichiarato il presidente dell’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (Arera), Stefano Besseghini, intervenendo oggi alla presentazione della Relazione annuale 2019 dell'Arera organizzata a Palazzo Montecitorio. La presentazione è la prima della quarta Consiliatura dell'Autorità, iniziata lo scorso agosto 2018 con l’insediamento del nuovo Collegio presieduto da Besseghini. Secondo il presidente dell’Arera “l’innovazione e lo sviluppo tecnologico costituiscono un elemento di opportunità per il potere abilitante delle soluzioni, ma al tempo stesso possono esporre al rischio di onerose soluzioni di obsolescenza tecnologica legata alla loro stessa rapida evoluzione”. In altri termini, ha aggiunto, “il tasso di obsolescenza delle tecnologie è cresciuto moltissimo determinando un conflitto con i tempi del loro dispiegamento su larga scala”. Per Besseghini è “strutturalmente necessario cominciare ad immaginare che i clienti possano avere servizi differenziati non per ragioni di costo ma per la differenza tra generazioni tecnologiche e tempi di dispiegamento su larga scala delle soluzioni”. Questo “deve essere costantemente controbilanciato dalla garanzia di quella convergenza nella qualità dei servizi che è valore fondante della regolazione”. Bessegini ha osservato che “l’Autorità ha da tempo dimostrato particolare attenzione all’innovazione per i soggetti regolati, a partire dai primi progetti pilota in tema di smart grid elettriche, sino alle sperimentazioni in corso sui sistemi di aggregazione per l’erogazione di servizi al sistema”. Tuttavia per il presidente dell’Arera “è necessario andare oltre”. Besseghini ha osservato che dal ciclo di audizioni relative al Quadro strategico è emerso con chiarezza l’esigenza di allargare i temi dell’innovazione anche ai settori idrico e dei rifiuti. “Questo avverrà attraverso la definizione di un quadro regolatorio che, nel rispetto della neutralità tecnologica, abiliti progetti innovativi nei servizi regolati anche mediante un fondo dedicato, ispirato al modello regolatorio anglosassone della sandbox, per consentire agli operatori di testare sul campo, prototipi e soluzioni di potenziale interesse per l’evoluzione dei diversi sistemi”, ha dichiarato. il presidente dell’Arera. (Sic)