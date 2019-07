Speciale energia: Egitto, Petrobel annuncia nuova scoperta petrolifera ad Abu Rudeis

- La Belayim Petroleum Company (Petrobel), joint-venture tra la Egyptian General Petroleum Corporation (Egpc) ed Eni, ha annunciato una nuova scoperta petrolifera nel Sinai, ad Abu Rudeis. Lo riferisce un comunicato stampa del ministero del Petrolio egiziano. La scoperta è avvenuta dopo la perforazione del pozzo Sidery 23, nel tentativo di raggiungere gli strati più profondi, risalenti al periodo pre Miocene. La scoperta riguarda “uno strato contenente olio grezzo all’interno di rocce sedimentarie di circa 35 metri e di rocce calcaree alte circa 65 metri”, si legge nel comunicato. Per quanto riguarda il pozzo, “sono stati completati i lavori ed è stato portato in produzione utilizzando gli impianti disponibili in loco”, prosegue la nota. Petrobel ha commentato la nuova scoperta affermando che “rappresenta una nuova sfida poiché si tratta di uno dei campi (di idrocarburi) più antichi in Egitto, entrato in funzione per la prima volta nel 1957”. La joint-venture “ha definito un piano d’azione per sviluppare il campo che prevede la perforazione di dieci pozzi al ritmo di 3mila barili al giorno”, si legge nel comunicato. Infine, Petrobel “stima di aumentare la produzione utilizzando la tecnologia della frattura idraulica”. (Cae)