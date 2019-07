Speciale energia: Besseghini (Arera), Autorità auspica norma per migliorare efficienza assegnazione bonus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Arera auspica l’approvazione di una norma che sia aperta al fattivo contributo degli enti locali per consentire l’efficiente scambio telematico tra la banca dati Inps e quella del Sistema informativo integrato al fine di aumentare la platea dei beneficiari del bonus elettricità, gas e idrico e determinare una significativa riduzione dei costi di gestione del sistema. Lo ha dichiarato il presidente dell’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (Arera), Stefano Besseghini, intervenendo oggi alla presentazione della Relazione annuale 2019 dell'Arera organizzata a Palazzo Montecitorio. La presentazione è la prima della quarta Consiliatura dell'Autorità, iniziata lo scorso agosto 2018 con l’insediamento del nuovo Collegio presieduto da Besseghini. “Un consumatore consapevole è, anche, un consumatore consapevole delle misure strutturate da Arera a favore di coloro che si trovano in difficoltà economica o in una condizione di fragilità sociale, In questo ambito si inserisce il fondamentale strumento dei bonus elettricità, gas e idrico”, ha dichiarato Besseghini. “Questa Autorità – ha aggiunto - è fortemente impegnata nella loro corretta applicazione, sia per l’importanza che questi strumenti rivestono nella dimensione del welfare, sia per la possibilità che garantiscono nel sostenere l’implementazione di strumenti tariffari liberi da sussidi incrociati impliciti”. In questo contesto “il superamento della progressività della tariffa elettrica, faticoso approdo cui si è giunti dopo una lunghissima fase di consultazione e una progressiva implementazione in corso, vede nella disponibilità di un efficace strumento come il bonus il suo ideale complemento”. Il presidente dell’Arera ha rivelato che “con una recente segnalazione a parlamento e governo l’Autorità ha inteso richiamare come, nonostante l’impegno profuso per diffondere la conoscenza dei bonus per il settore elettrico, gas ed idrico, il ricorso a queste agevolazioni non risulta ancora particolarmente esteso pur in presenza di gravi difficoltà economiche nel paese”. (Sic)