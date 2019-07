Speciale energia: Libia, razzo cade vicino a magazzini Brega Petroleum Company a Tripoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un razzo è caduto ieri sera vicino a uno dei magazzini della Brega Petroleum Company a Tripoli. Lo ha riferito la compagnia, di proprietà della Libya National Oil Corporation (Noc), attraverso un comunicato. Il razzo è caduto vicino ai magazzini di gas liquefatto della Brega Petroleum Company sulla strada verso l’aeroporto di Tripoli. La società ha espresso “la sua profonda preoccupazione per i continui bombardamenti vicino ai depositi lungo la strada per l’aeroporto. "La Noc e la compagnia di Brega ribadiscono il loro invito a tutte le parti in conflitto a spostarsi dall'area del magazzino e dai serbatoi per evitare disastri ambientali, umanitari ed economici che potrebbero verificarsi quando i depositi vengono colpiti perché contengono molto combustibile infiammabile”, si legge nel comunicato. L’eventuale caduta di razzi “potrebbe causare disastri ambientali, umanitari ed economici ai bacini artificiali e alle zone residenziali limitrofe", conclude la compagnia. (Lit)