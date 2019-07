Speciale energia: Besseghini (Arera), infrastrutture gas rappresenteranno nel medio termine investimento strategico

- Il gas naturale resta “un ineludibile vettore di transizione” verso le fonti rinnovabili per la capacità di assistere i sistemi energetici nella conversione da tecnologie più emissive e in questo contesto l’Arera ritiene che le infrastrutture gas rappresenteranno anche nel medio termine un investimento rilevante e strategico”. Lo ha dichiarato il presidente dell’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (Arera), Stefano Besseghini, intervenendo oggi alla presentazione della Relazione annuale 2019 dell'Arera organizzata a Palazzo Montecitorio. La presentazione è la prima della quarta Consiliatura dell'Autorità, iniziata lo scorso agosto 2018 con l’insediamento del nuovo Collegio presieduto da Besseghini. Secondo il presidente dell’Arera, lo sviluppo del gas è in grado di garantire quella stabilità e diversificazione della fornitura che ancora rappresenta un elemento di sicurezza per ogni sistema energetico. Besseghini ha inoltre sottolineato che l’Arera riconosce che il processo di elettrificazione dei consumi determinerà una notevole pressione in termini di “switching” tecnologico, soprattutto in quelle situazioni in cui condizioni climatiche e difficoltà logistiche nella realizzazione delle reti di distribuzione gas renderanno sfavorevole il bilancio costi-benefici. Per quanto riguarda il trasporto, il contesto di riferimento è quello europeo e l’Autorità intende superare le barriere esistenti per allineare sempre più stabilmente il prezzo del mercato italiano con quello delle principali borse europee, promuovendo corrispettivi di trasporto più efficienti e rispondenti ai costi. In questo senso l’implementazione del Regolamento istitutivo del Codice di rete relativo a strutture tariffarie armonizzate per il trasporto del gas deve avvenire coerentemente con il comune obiettivo di contribuire all’integrazione del mercato, a migliorare la sicurezza dell’approvvigionamento e a promuovere l’interconnessione tra le reti del gas. Besseghini ha osservato che “l’Autorità ha recentemente osservato che il comportamento di alcuni Stati sembrerebbe portare alla formazione di barriere di entrata nei rispettivi sistemi di trasporto, operando così scelte opposte rispetto agli auspici richiamati”. Per questo ha avviato le necessarie interlocuzioni e intende contribuire attivamente allo sviluppo del dibattito istituzionale sul prossimo “gas package”. (Sic)