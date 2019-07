Torino: corso Unità d'Italia, passerelle chiude 2 mesi per rinforzo strutturale

- Da lunedì 8 luglio fino al 31 agosto non sarà più possibile percorrere le passerelle pedonali del B.I.T. e del C.T.O. lungo corso Unità d’Italia. Le due infrastrutture saranno infatti oggetto di lavori di rinforzo strutturale e di risanamento conservativo per la cui esecuzione sarà anche necessario adottare, solo in orario notturno e solo ad agosto, limitazioni della viabilità che verranno tempestivamente comunicate. (Rpi)