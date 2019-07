Migranti: naufragio al largo della Tunisia, si temono 80 morti

- Un naufragio si è verificato al largo coste della Tunisia, dove un gommone con a bordo 86 persone si sarebbe ribaltato. Secondo quanto riferito su Twitter da Flavio Di Giacomo, portavoce dell’Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim), quattro sopravvissuti sono stati salvati da pescatori e portati a Zarzis. Uno dei naufraghi, tuttavia, sarebbe morto dopo l’arrivo viste le sue già gravi condizioni di salute. I sopravvissuti hanno raccontato che in tutto c’erano 86 persone a bordo del gommone. I dispersi sarebbero circa 80, ma il dato è ancora in attesa di verifica. L’imbarcazione sarebbe partita da Zuara, città costiera della Libia occidentale. (Res)