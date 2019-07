Sindacati: Cgil-Uil, buon lavoro a Carlo Costantini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I migliori auguri di buon lavoro a Carlo Costantini, da oggi nuovo segretario generale della Cisl di Roma Capitale Rieti". Così, in una nota, la Cgil e la Uil di Roma e del Lazio. "La sua elezione - continua la nota - avviene in un momento estremamente delicato per la Capitale, per le sue periferie, per l'intero mondo del lavoro. C'è sempre più bisogno di sindacato. E di un sindacato che vada avanti compatto. Confidiamo di continuare a percorrere insieme a lui e alla sua segreteria il percorso unitario già avviato con i predecessori. Cogliamo l'occasione per salutare e ringraziare il segretario uscente Luca Bozzi".(Com)