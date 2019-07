Beni culturali: dal 6 al 20 luglio visite guidate a Santa Croce in Gerusalemme

- Dal 6 al 20 luglio la Soprintendenza speciale di Roma aprirà al pubblico l’area archeologica di Santa Croce in Gerusalemme. L’iniziativa, in occasione della rassegna "Per il cinema italiano", prevede ogni sera una visita guidata gratuita, con inizio alle ore 19, alle varie strutture presenti nel sito. "Carica di una storia plurimillenaria - si legge in una nota della Soprintendenza - Santa Croce in Gerusalemme si caratterizza per lapresenza di opere come l’Acquedotto Claudio, che costituisce la più antica testimonianza monumentale del comprensorio (52 d.C.) inglobato poi nelle Mura Aureliane, il Circo Variano, costruito sotto i Severi, in particolare da Caracalla (212-217 d.C.) e completato da Elagabalo (218-222 d.C.), e alcune parti del Palazzo Sessoriano, come la basilica civile, le case destinate ai membri della corte, e la domus di via Eleniana, decorata con affreschi e mosaici.Le visite saranno curate dall’archeologa della Soprintendenza Anna De Santis, che dirige il sito, e da anni lo studia e ha condotto scavi e ricerche nell’area. Le visite guidate sono gratuite e senza prenotazione, si consiglia pertanto di arrivare in anticipo rispetto all’inizio. (Com)