Energia: presidente egiziano Al Sisi ratifica accordo costruzione gasdotto con Cipro

- Il presidente egiziano Abdel Fatah al Sisi ha ratificato l’accordo intergovernativo sottoscritto con Cipro per costruire il gasdotto sottomarino tra il giacimento cipriota Afrodite e gli impianti egiziani per esportare il gas in diversi mercati internazionali. Lo riporta la Gazzetta ufficiale egiziana. L’accordo intergovernativo era stato firmato lo scorso 19 settembre 2018 e approvato dal parlamento egiziano nel marzo 2019. Il giacimento di Afrodite si trova nel blocco 12 della Zona economica esclusiva di Cipro ed è la prima scoperta di gas di Cipro, trovata nel 2011. Lo scorso maggio Egitto e Cipro hanno inoltre firmato un accordo per la posa di un cavo sottomarino di 310 chilometri per esportare energia elettrica in Europa.(Cae)