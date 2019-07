Rifiuti Roma: Parisi, Zingaretti ha stesse responsabilità Raggi, governo li commissari entrambi

- Il leader di Energie per l'Italia Stefano Parisi commenta l'ordinanza sui rifiuti annunciata ieri dalla Regione Lazio e in una nota spiega: “E’ un tentativo maldestro di Zingaretti di nascondere le proprie responsabilità. Sono sette anni che governa la Regione, non ha voluto elaborare un piano dei rifiuti e ha detto no ai termovalorizzatori, sulle stesse posizioni del M5s”. Parisi aggiunge: “La città è in emergenza da due anni e oggi si rischiano persino problemi di natura sanitaria, oltre all'umiliazione che deve subire la Capitale d'Italia. Adesso basta perdere tempo, il governo commissari Raggi e Zingaretti. Anzi abbia il coraggio di nominare Guido Bertolaso che nel 2006, in nove mesi, risolse il dramma della Campania".(Com)