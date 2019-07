Memoria: Leodori, felici per onorificenza Quirinale a sorelle Bucci

- "Siamo veramente felici per l'alta onorificenza che il presidente Mattarella ha voluto conferire alle sorelle Liliana e Alessandra Bucci". Lo scrive in un comunicato il vice presidente della Regione Lazio Daniele Leodori, in relazione alla decisione del presidente Sergio Mattarella di conferire l'Ordine al Merito della Repubblica Italiana alle sorelle Bucci, sopravvissute ai campi di concentramento. "A Tatiana e Andra va il nostro ringraziamento per il coraggio e la forza della memoria che - conclude Leodori - trasmettono agli studenti nei viaggi della Memoria".(Rer)