Mafie: operazione krimisa, De Corato, crimine organizzato è come cancro, dove attecchisce fa morire il territorio

- "Bene l'operazione della Dda milanese contro la 'ndrangheta che ha tentato di impadronirsi dei parcheggi dell'aeroporto di Malpensa.La mafia è come un cancro: dove attecchisce, fa morire il territorio. Anche nella nostra regione. Prima ti lusinga, ti promette affari, poi ti stritola. Tutto quello che la circonda muore". Lo dichiara Riccardo De Corato, assessore alla Sicurezza, Polizia Locale e Immigrazione di Regione Lombardia in una nota in cui commenta l'operazione dei Carabinieri che ha portato all'arresto di 34 persone. "Ha fatto bene l'imprenditore, appena ricevute pressioni e sentito l'odore di mafia, a recarsi subito dai Carabinieri, la giustizia deve abbattersi come un tornado quando si parla di criminalità mafiosa", prosegue De Corato rilevando che "è inutile nascondercelo: dove ci sono soldi, la mafia tenta di insinuarsi, in ogni modo". (Com)