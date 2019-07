Milano: lite in strada tra stranieri, due accoltellati

- Due uomini di origini algerine, un 30enne e un 24enne, sono rimasti feriti al termine di una lite in strada scoppiata poco dopo la 00.00 di giovedì in via Stelvio. Sul posto è intervenuto il 118, che ha allertato poi la polizia, dove i paramedici hanno trovato le due vittime con delle ferite compatibili con un'aggressione con un'arma da taglio. Il più giovane, che ha ricevuto un fendente all'addome, è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Fatebenefratelli. Secondo quanto riferito dalla Questura non è in pericolo di vita. Il 30enne che ha riportato delle lesioni da difesa alle mani è stato portato in codice giallo all'ospedale Niguarda. Sul caso indaga l'Ufficio Prevenzione generale della Questura di Milano. (Rem)