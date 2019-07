Speciale energia: Kazakhstan, siglati accordi per i campi di Dunga e Abay

- Il governo del Kazakhstan e le compagnie francese e italiana Total ed Eni hanno siglato i documenti relativi ai progetti Dunga e Abay. La cerimonia di firma degli accordi si è svolta a Nur-Sultan e vi hanno preso parte il premier del Kazakhstan Askar Mamin e il presidente per le attività di esplorazione e produzione, Arnaud Breuillac, secondo quanto riferisce l’ufficio stampa del governo. I firmatari del documento per il campo di Dunga sono stati il ministro dell'Energia kazakho Kanat Bozumbayev, il vicepresidente di Total per l'Europa meridionale e la regione del Caspio Bernard Clement, il direttore delle joint venture presso Oman Oil Company Exploration and Production Abdulwahab Al Bulushi, e il membro del consiglio di amministrazione Partex Oil and Gas Fernando Alves. Secondo l'accordo, i termini della condivisione della produzione del campo saranno estesi per 15 anni dal 2024 al 2039, il che consentirà di produrre ulteriori 9 milioni di tonnellate di petrolio. Le parti hanno inoltre concordato l'attuazione della fase 3 di sviluppo del giacimento, in base al quale le società investiranno circa 300 milioni di dollari, che aumenteranno il livello massimo della produzione di petrolio dagli attuali 600 mila a 850 mila tonnellate all'anno. Fra le principali condizioni dell’accordo figurano gli obblighi delle imprese di fornire parte del petrolio estratto al mercato interno del Kazakhstan e finanziare progetti di infrastrutture sociali per almeno un milione di dollari all'anno. Inoltre, è stato firmato il protocollo sulla licenza di sfruttamento del sottosuolo per l'esplorazione e la produzione di idrocarburi nel quadro delle attività congiunte del settore offshore di Abay nel Mar Caspio è stato firmato dal primo viceministro dell'Energia Makhambet Dosmukhambetov, dal vicepresidente del consiglio di amministrazione di KazMunayGaz Kurmangazy Iskaziyev e dal vicepresidente esecutivo di Eni per la regione centroasiatica Luca Vignati. Il progetto sosterrà gli investimenti in termini di esplorazione e produzione di idrocarburi nel settore kazakho del Mar Caspio. Secondo il documento, è stato firmato un contratto per l'esplorazione e la produzione di idrocarburi nel sito di Abay, che prevede la perforazione del primo pozzo esplorativo a 2.500 metri di profondità, previa un’analisi sismica 2D per un totale di 700 chilometri e altri lavori per un totale di oltre 14 miliardi di tenge (32 milioni di euro). In generale, l'attuazione dell'accordo porterà a un aumento dei benefici economici del progetto per il Kazakhstan, e aumenterà la quota di lavoro e servizi per le società di servizi petrolifere e nuovi posti di lavoro nella regione. (Res)