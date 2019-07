Repubblica Ceca: vertice su ministro Cultura non riesce a risolvere divergenze

- L'incontro di oggi con il presidente ceco, Milos Zeman, sul cambio alla guida del dicastero della Cultura non è stato risolutivo. Lo ha dichiarato il primo ministro ceco, Andrej Babis, al termine del colloquio che ha avuto con Zeman, al quale è stato accompagnato dal vicepremier, Jan Hamacek. Il capo dello Stato ha in programma un ennesimo meeting con Hamacek e con il ministro della Cultura, Antonin Stanek, per tentare di riconciliarli. Hamacek, leader del Partito socialdemocratico ceco (Cssd), insiste per la sostituzione di Stanek con un altro membro del suo partito, Michal Smarda, e reputa l'atteggiamento del capo dello Stato non in linea con la Costituzione ceca. Rassicura comunque sulla tenuta del governo, dal quale il Cssd non ha intenzione di sfilarsi.(Vap)