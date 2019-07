Fiumicino: Montino, già tutto esaurito per le Traianee, successo senza precedenti

- "Le Traianee si sono rivelate ancora una volta uno straordinario successo: i tre appuntamenti del 7, 14 e 21 luglio infatti sono già tutti esauriti, con 900 persone che hanno prenotato per assistere agli spettacoli". Lo dichiara, in una nota, il sindaco di Fiumicino Esterino Montino. "È la testimonianza – prosegue – che si tratta di una formula che funziona: bellissimi eventi che si svolgono nella suggestiva cornice delle 'colonnacce' all'interno dell'area archeologica dei Porti di Claudio e Traiano. Ringrazio il Parco Archeologico di Ostia Antica per la collaborazione e l'ospitalità. Ma il divertimento di Fiumicino Estate continua. Dopo le oltre 40 mila presenze alla Notte Bianca di Fiumicino, il prossimo appuntamento da non perdere è con la Notte Bianca di Fregene e Maccarese, in programma sabato 13 luglio, con tantissimi eventi di musica, danza, teatro, gastronomia, street art, mercatini e molto altro su oltre 2 chilometri di isola pedonale nelle due località dalle 18 fino a mezzanotte". (Com)