Russia: Centro russo per l’export e Veb.Rf aprono uffici di sostegno a esportatori russi in Italia

- Veb.RF e il Centro russo per le esportazioni apriranno in Italia un ufficio di sostegno per gli esportatori: una sede a Milano e un gruppo di supporto all'esportazione con la partecipazione della missione commerciale russa a Roma. Lo ha annunciato l'ufficio stampa di Veb.Rf. "Sotto gli auspici del Centro russo per le esportazioni, stiamo combinando tutti gli strumenti per promuovere le esportazioni a livello internazionale e regionale, consolidando le risorse delle istituzioni di sviluppo e le misure di sostegno statale. Mi aspetto che gli esportatori nazionali – piccole, medie e grandi aziende – apprezzino i vantaggi di una rete unica. In Europa l'Italia è un paese chiave", ha dichiarato Igor Shuvalov, presidente di Veb.RF. L'apertura dell'ufficio è pianificata entro la fine dell'anno. In precedenza, Veb.Rf, il ministero dell'Industria e del Commercio della Russia e il Centro hanno firmato un memorandum tripartito sull'organizzazione di un sistema unificato di promozione delle esportazioni.(Rum)