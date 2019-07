Algeria: Bensalah propone nuovo formato di dialogo, esclusi i vertici militari (3)

- Dal dialogo, inoltre, dovrà emergere "un'autorità elettorale indipendente" che avrà il mandato di organizzare e monitorare il processo elettorale in tutte le sue fasi. "Occorrerà discutere e definire la configurazione di questo organismo, precisarne i compiti e i poteri, le modalità di organizzazione e funzionamento e le personalità chiamate a dirigerlo". Infine, Bensalah ha fatto riferimento a "una legge specifica da adottare per consentire l'istituzione del nuovo organismo", con la conseguente necessità di riformare la legge elettorale attualmente in vigore. Nel nuovo testo, "sarà necessario esaminare le relazioni tra il nuovo organismo e l'Alta autorità indipendente per il monitoraggio delle elezioni, quest'ultima già prevista dalla Costituzione, la cui composizione può tuttavia essere rivista". (Ala)