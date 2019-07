Diritti: Gay center, Conte chieda a Putin abolizione leggi omofobe

- Fabrizio Marrazzo, portavoce di Gay center, in una nota, si rivolge al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte , "affinché chieda di far cessare le leggi antigay in Russia al presidente Putin, che incontrerà stasera. I diritti umani - prosegue - devono venire prima di qualsiasi altro interesse, non si può collaborare con stati che li violano".(Com)