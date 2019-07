Nepal: coltivatori canna da zucchero annunciano proteste per mancato pagamento zuccherifici

- I coltivatori di canna da zucchero del Nepal hanno annunciato una protesta a partire dalla prossima settimana contro il ritardo nel pagamento dei loro prodotti. Lo ha annunciato il Comitato dei produttori di canna da zucchero. Nel caso in cui i proprietari degli zuccherifici non paghino entro una settimana, la categoria dei coltivatori ha in programma diverse iniziative, tra le quali l'ostruzione del movimento dei veicoli lungo l'autostrada est-ovest. Il Comitato ha precisato che diversi zuccherifici devono ancora effettuare pagamenti per un valore di 70 milioni di rupie (897 mila euro) per la canna da zucchero comprata dai coltivatori. "I contadini sono obbligati a vendere la canna da zucchero agli zuccherifici a credito. Tuttavia, sono passati più di due mesi dalla fine della stagione della frantumazione e i proprietari degli zuccherifici non hanno mostrato alcuna intenzione di voler pagare i coltivatori", ha detto Umesh Chandra Yadav, presidente del Comitato. I contadini hanno dichiarato che il ritardo della stagione della frantumazione ha già causato perdite finanziarie e hanno invitato il governo a creare un ambiente favorevole in modo che in futuro ricevano il loro legittimo pagamento in tempo. I proprietari degli zuccherifici hanno negato di non aver pagato i coltivatori di canna da zucchero. "Li abbiamo pagati gradualmente", ha detto Rajesh Kedia, segretario generale dell'Associazione nazionale degli zuccherifici, invitando i coltivatori a revocare il programma di proteste. (Inn)