Roma: De Priamo (Fd’I): Raggi spieghi che fine ha fatto bando manutenzione alberi

- "La manutenzione degli alberi rimane un'altra falla della Giunta Raggi e la tragedia sfiorata ieri all'altezza di piazza Trilussa, in zona Trastevere, sotto la banchina di ponte Sisto lo conferma. Un grosso ramo si sarebbe spezzato dopo essersi staccato da un albero crollando sui tavoli, investendo una famiglia e ferendo una coppia che si è gettata in terra per evitare di essere colpita. Sette feriti tra cui un bimbo ed una bimba trasportati all'ospedale Bambino Gesù”. E' quanto dichiara in una nota Andrea De Priamo, capogruppo di Fratelli d’Italia in Campidoglio. “Come Fratelli d'Italia- aggiunge - abbiamo denunciato più volte la situazione delle alberature, lasciate in completo stato di abbandono dall'Amministrazione grillina. La sindaca Raggi spieghi alla città come mai i bandi per la manutenzione degli alberi sono ancora fermi, 5 milioni di euro messi a disposizione dalla Comunità europea e scomparsi dai radar del Campidoglio. Procedure di gara ferme al palo e monitoraggi all'acqua di rose, uno stallo targato 5 Stelle che non solo mette a rischio l'incolumità dei cittadini ma lascia nel degrado un patrimonio notevole - fatto di parchi, giardini, ville storiche e riserve naturali - che andrebbe invece valorizzato".(Rer)