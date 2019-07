Minori: Fontana su affidi illeciti, benissimo iter accelerato su commissione inchiesta case famiglia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro per la Famiglia e le Disabilità, Lorenzo Fontana, commenta in una nota il voto unanime per l'iter accelerato del ddl della Lega, da lui fortemente voluto. "Benissimo la procedura accelerata per la nostra proposta di istituzione di una commissione d'inchiesta sulle case famiglia. L'unanimità ottenuta dalla proposta Lega conferma - aggiunge - che di fronte a temi come la protezione minori non ci devono essere divisioni e conflitti. Avanti decisi e uniti con l'operazione trasparenza e per dare le massime garanzie di protezione e tutela a minori e famiglie", conclude Fontana. (Com)