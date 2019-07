Roma: rubano scooter, scappano ma impattano su auto carabinieri, 2 arrestati a Boccea

- Due uomini di 31 e 37 anni, il primo di Cesano, l’altro proveniente dalla provincia de L’Aquila, entrambi con numerosi precedenti alle spalle, sono stati arrestati nella notte dai carabinieri della stazione di Montespaccato con le accuse di ricettazione, resistenza a pubblico ufficiale, ricettazione e danneggiamento. I due, a bordo di uno scooter, alla vista di un posto di controllo dei carabinieri in via di Boccea, hanno improvvisamente cambiato direzione. La manovra frettolosa ha insospettito i militari che si sono messi al loro inseguimento e gli hanno sbarrato la strada. A quel punto i due hanno tentato un’altra manovra di fuga, ma si sono infranti sullo specchietto retrovisore dell’automobile in servizio ai carabinieri. Dagli accertamenti è emerso che lo scooter risultava rubato dal 24 giugno scorso a un a25enne indiana che aveva sporto denuncia e che ora è rientrata in possesso del veicoli. Per i due sono scattate le manette.(Rer)