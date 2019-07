Niger: al via a Niamey vertice Ua, focus su aree di crisi e Cfta

- Si aprono oggi a Niamey, in Niger, i lavori del 32mo vertice dell'Unione Africana, al quale sono attesi 4 mila partecipanti che si riuniranno fino a domenica 7 luglio. Il summit prevede oggi e domani la riunione dei ministri degli Esteri, seguita nel fine settimana da quella dei capi di Stato. Durante il vertice, che vede la partecipazione di rappresentanti dei 55 paesi membri (i 54 stati africani più l’auto-proclamata Repubblica democratica araba dei Sahrawi), si discuterà dell'iniziativa numero 5, che si prefigge di approvare un cessate il fuoco in tutti i conflitti africani entro il 2020, ma anche gli accordi commerciali, come quello che ha istituito una Zona di libero scambio continentale (Cfta), entrata in vigore ufficialmente il 30 maggio scorso con la ratifica dei parlamenti di 22 paesi. Su quest'ultimo punto a Niamey è attesa la firma del governo della Nigeria, che dopo lunghe riflessioni ha deciso di aderire ad un'intesa che istituisce la più grande area di libero scambio dopo l'istituzione dell'Organizzazione mondiale del commercio (Omc), coinvolgendo un mercato di 1,2 miliardi di persone in tutto il continente, per un Prodotto interno lordo (Pil) stimato a 2.500 miliardi di dollari. (Res)