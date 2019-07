Roma: Fd’I, dimissioni Stefano confermano caos 5 stelle

- "Le dimissioni del presidente Vicario Enrico Stefano rappresentano l'ennesimo capitolo del caos rappresentato dai grillini a Roma. In attesa di conoscere le motivazioni, forse legate alle divisioni interne sulla revoca della vicenda del presidente De Vito, appare sempre più evidente che i 5 Stelle hanno ormai abbandonato Roma come una barca alla deriva, tra cumuli di rifiuti e bus in fiamme”. E' quanto dichiarano in una nota congiunta gli esponenti di Fdi, Andrea De Priamo capogruppo in Campidoglio, Lavinia Mennuni, Rachele Mussolini della lista civica 'Con Giorgia'. “Al momento la carica di Presidente è nelle mani del nostro Francesco Figliomeni che agirà in questo frangente come nostro costume con imparzialità e alto senso istituzionale. La Raggi prenda atto del suo fallimento e restituisca ai romani la possibilità di una rinascita della Capitale", concludono.(Rer)