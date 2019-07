Sicurezza: Csto, riunione congiunta con Osce prevista per il prossimo 30 ottobre a Mosca

- Una riunione congiunta dell’Organizzazione del trattato di sicurezza collettiva (Csto) con l’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (Osce) è in programma per il prossimo 30 ottobre a Mosca. Lo riferisce l’agenzia di stampa “Sputnik”, a cui il segretario generale ad interim della Csto, Valerj Semerikov, ha rilasciato oggi alcune dichiarazioni. “Ho avuto di recente un colloquio con il segretario generale dell’Osce, con cui ho avuto modo di discutere una serie di questioni che interessano l’attività delle nostre organizzazioni: tra queste vi è anche la riunione congiunta che si terrà il prossimo 30 ottobre”, ha detto, aggiungendo che l’evento potrebbe vedere anche la partecipazione di alcuni rappresentanti dell’Unione europea e della Nato. (Rum)