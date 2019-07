Emilia Romagna: Bonaccini, lieto di incontrare il sindaco di Forlì in merito alla programmazione territoriale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Caro sindaco, sarò ben lieto di incontrarla per discutere di tutto quanto possa starle a cuore per la sua città e fare il bene di Forlì. E’ infatti non solo prassi consolidata del nostro sistema regionale, ma anche cifra del mio impegno personale di governo, concertare le scelte strategiche che attengono alla programmazione territoriale”. Lo ha dichiarato presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, interviene rivolgendosi al sindaco di Forlì, Gian Luca Zattini, che ha preannunciato sulla stampa di volerlo incontrare, temendo di vedere il proprio territorio “scavalcato” dopo la decisione della Giunta regionale di chiudere l’inceneritore di Ravenna. “Come certo saprà - ha proseguito Bonaccini - avendo lei ricoperto anche in passato la carica di sindaco di un altro comune, la pianificazione strategica in materia di rifiuti è per definizione di lungo respiro, al fine di consentire la sostenibilità del sistema, la sua autosufficienza, la possibilità di cogliere obiettivi di costante miglioramento. Ed è proprio quanto sta avvenendo con il piano regionale dei rifiuti 2016-2020, che ha permesso all’Emilia-Romagna non solo di non entrare in crisi, come purtroppo è invece avvenuto e ancora avviene in altre parti d’Italia, ma di conseguire risultati molto importanti in termini di raccolta differenziata, riciclo e riduzione dello smaltimento dei rifiuti. Siamo ben orientati e nelle possibilità di centrare l’obiettivo del 73% di raccolta differenziata fissato per il 2020, che già oggi circa un terzo dei comuni ha superato, anche adottando la tariffa puntuale: sono certo che su questo fronte proseguirà l’impegno della sua amministrazione perché anche l’area forlivese confermi i risultati previsti”. (segue) (Ren)