Emilia Romagna: Bonaccini, lieto di incontrare il sindaco di Forlì in merito alla programmazione territoriale (2)

- “Siamo impegnati - ha continuato Bonaccini - in una programmazione degli impianti in linea con la gerarchia europea e con le migliori pratiche internazionali, in particolare contenendo al massimo i conferimenti in discarica, in questo abbiamo abbondantemente superato gli standard europei, e razionalizzando, ammodernando ed efficientando gli impianti di termovalorizzazione. In quest’ultimo ambito si inserisce lo spegnimento dell’impianto di Ravenna, in linea con le decisioni previste dal piano che certamente conosce. Si tratta di una decisione già assunta e che oggi trova conferma alla luce dei dati positivi di medio termine, che confortano la bontà delle nostre previsioni e del lavoro fatto insieme per realizzarle. Parliamo di un impianto piuttosto piccolo e assai datato, ormai ammortizzato, cosa pure importante, se non vogliamo scaricare le scelte sulle bollette dei cittadini e non più in linea con gli standard che ci siamo dati”. (segue) (Ren)