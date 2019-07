Emilia Romagna: Bonaccini, lieto di incontrare il sindaco di Forlì in merito alla programmazione territoriale (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “C’è un dibattito politico inadeguato in materia - ha sottolineato Bonaccini - che altrove determina anche decisioni sbagliate, provocando problemi assai gravi: credo sia interesse comune tenere al riparo l’Emilia-Romagna e la stessa Forlì da tutto questo, se vogliamo che continuino ad arrivare risultati positivi che premino gli sforzi dei cittadini e la sostenibilità futura del nostro sistema. Anche per questa ragione abbiamo avanzato proposte in materia di autonomia regionale tese a rafforzare la capacità di autogoverno dell’Emilia-Romagna. E per la stessa ragione ho dichiarato, stavolta, la nostra indisponibilità ad accogliere i rifiuti della Capitale: sostenere chi è in difficoltà è un dovere, ma scaricare su una Regione virtuosa scelte deliberatamente sbagliate e ostinatamente fallimentari di altri è inaccettabile. In un quadro politico in cui ci sono forze che propongono di moltiplicare gli inceneritori, realizzandone uno per provincia a prescindere, la Lega, e altre che propongono di spegnerli tutti a prescindere, 5 Stelle, è decisamente preferibile proseguire sulla strada dell’Emilia-Romagna dove si fa programmazione seria conseguendo risultati d’eccellenza, pianificando in materia di impianti quel che serve e superando quel che non serve più come nel caso di Ravenna”. (Ren)