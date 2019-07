Colombia: Defensoria del Pueblo, almeno 983 leader sociali minacciati di morte (2)

- Secondo quanto emerge dall’informativa annuale dell’Ong Programa Somos Defensores, diffusa lo scorso 23 aprile, il 2018 è stato uno degli anni più sanguinosi per i difensori dei diritti umani in Colombia.Secondo lo studio lo scorso anno sono stati uccisi 155 difensori dei diritti umani, un aumento del 46,2 per cento rispetto al 2017. Lo scorso marzo le Nazioni Unite denunciavano che almeno 113 leader sociali e difensori dei diritti umani sono stati uccisi in Colombia lo scorso anno, mentre da gennaio a marzo 2019 sono 29 i casi registrati. (segue) (Mec)