Rifiuti Roma: Baglio-Palumbo (Pd): Raggi ringrazi Regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ci voleva la disponibilità della Regione Lazio per risolvere l'emergenza rifiuti a Roma. Dopo mesi in cui la maggioranza 5 stelle lancia accuse di ogni tipo a Zingaretti, guarda un po', da chi arriva la mano salvifica? Dicevano che la Regione doveva approvare il Piano rifiuti, poi si è capito che in realtà il Campidoglio parallelamente poteva comunque programmare la realizzazione di impianti”. Lo dichiarano, in una nota, i consiglieri comunali del Pd Marco Palumbo e Valeria Baglio. “Hanno parlato di sabotaggio degli impianti e di complotto, e sono stati smentiti anche dagli stessi neo vertici dell'Ama, che hanno ben illustrato i problemi di manutenzione sofferti dalle varie strutture di smaltimento, precisando che il 'deficit' di rifiuti non conferibili in alcun sito era molto ben prevedibile – aggiungono -. Poi, ancora, hanno detto che gli impianti disponibili li doveva trovare la Regione, mentre in realtà, è l'Ama che, parallelamente all'emergenza, deve attivarsi sul territorio per stipulare accordi con i vari centri anche oltre Regione. Infine, si sono accaniti contro i vandali incendiari dei cassonetti, quando la verità è che l'Ama non ha mezzi sufficienti a raccogliere i rifiuti e molti cittadini gli danno fuoco per esasperazione. Sindaca Raggi, si rassegni: non è sempre colpa degli altri se Roma è invasa dai rifiuti. Non esistono forze del male contro la città, esiste solo la capacità di affrontare e risolvere i problemi. Cosa che la sua Giunta non ha fatto, perché finora non è stata né in grado di prevedere e quindi affrontare per tempo l'emergenza, né tantomeno in grado di proporre idee e soluzioni, la cui competenza viene sistematicamente scaricata sugli altri. Se Roma riuscirà a uscire dall'emergenza in pochi giorni anziché in 6 mesi, come annunciato dagli stessi vertici dell'Ama, sarà solo grazie alla Regione. La sindaca, almeno stavolta, ringrazi anziché invocare i nemici cattivi".(Rer)