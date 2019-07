Energia: Besseghini (Arera), infrastrutture gas rappresenteranno nel medio termine investimento strategico

- Il gas naturale resta “un ineludibile vettore di transizione” verso le fonti rinnovabili per la capacità di assistere i sistemi energetici nella conversione da tecnologie più emissive e in questo contesto l’Arera ritiene che le infrastrutture gas rappresenteranno anche nel medio termine un investimento rilevante e strategico”. Lo ha dichiarato il presidente dell’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (Arera), Stefano Besseghini, intervenendo oggi alla presentazione della Relazione annuale 2019 dell'Arera organizzata a Palazzo Montecitorio. La presentazione è la prima della quarta Consiliatura dell'Autorità, iniziata lo scorso agosto 2018 con l’insediamento del nuovo Collegio presieduto da Besseghini. Secondo il presidente dell’Arera, lo sviluppo del gas è in grado di garantire quella stabilità e diversificazione della fornitura che ancora rappresenta un elemento di sicurezza per ogni sistema energetico. (segue) (Sic)