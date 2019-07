Cinema America: presidente Carocci, onorati di collaborazione con fondazione Terzo Pilastro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'associazione Piccolo America annuncia una nuova collaborazione. Come spiega una nota la manifestazione "Il Cinema in Piazza a San Cosimato, al Casale della Cervelletta e al Porto di Ostia" quest'anno è realizzata con il contributo della Fondazione cultura e arte, ente strumentale della Fondazione Terzo Pilastro. "Siamo davvero onorati di ricevere il sostegno e l'attenzione della fondazione presieduta dal professore e avvocato Emmanuele F. M. Emanuele, uno degli enti privati più importanti della nostra città e che per la Capitale ha fatto, sta facendo e siamo sicuri continuerà a fare, moltissimo – dichiara Valerio Carocci, presidente dell’associazione Piccolo America - Un segnale bellissimo per tutte le realtà romane che operano nel settore culturale e in particolare per i giovani". Tre maxi-schermi con tre proiettori, diffusi nel centro e nella periferia di Roma, resteranno accesi fino al primo Agosto: lì a breve arriveranno di persona l'artista francese JR, ricordando Agnès Varda con la proiezione di "Visages, villages" (10 Luglio a Cervelletta), l'attrice statunitense Debra Winger per la presentazione de "Il tè nel deserto" in omaggio a Bernardo Bertolucci (25 Luglio a San Cosimato), e l'attore-regista francese Mathieu Kassovitz per l'incontro e proiezione della sua opera di regia "L'odio" (spostato intanto al 28 Luglio, sempre a San Cosimato). Nel frattempo anche Roberto Saviano ed Emanuele Crialese hanno confermato la loro partecipazione alle proiezioni: il 12 Luglio saranno sotto il grande schermo di Trastevere per la presentazione "Terraferma", terza opera di regia di Crialese.(Com)