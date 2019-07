Sanità: Grillo, chi avrebbe mai detto rappresentante storica M5s ad assemblea Farmindustria?

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Diciamoci la verità, chi l'avrebbe mai detto che una rappresentante, fatemi dire storica, del Movimento 5 stelle sarebbe intervenuta all'assemblea nazionale di Farmindustria nelle vesti di ministro della Salute?". Lo ha detto il ministro della Salute, Giulia Grillo, intervenendo all'assemblea pubblica di Farmindustria 2025 "La Salute che verrà", presso l'Auditorium della Conciliazione. "Sono qui con piacere - ha aggiunto Grillo - per condividere con voi alcune riflessioni su quanto fatto in questo primo anno di governo, ma soprattutto per condividere con voi quello che potrebbe accadere da oggi in avanti, per garantire e migliorare la salute dei nostri cittadini". Il ministro ha poi ricordato di aver "già ricevuto l'invito l'anno scorso, ma era appena iniziata l'esperienza al ministero e non mi è stato possibile partecipare. Qualcuno maliziosamente collegò la mia assenza a una volontà di non dialogare, ma non era così. A maggior ragione e anche per mettere a tacere certe interpretazioni errate, voglio sottolineare che è un piacere essere qui oggi e voglio esserci 'a mio modo' per dare un segnale di un dialogo istituzionale diverso". Secondo Grillo, "c'era e c'è la necessità di un cambio di passo rispetto al passato, di un nuovo modo di rapportarsi, su un piano paritario, con basi nuove. Cambiare - ha sottolineato - non significa però non dare il giusto riconoscimento a un settore vitale e fondamentale del nostro Paese, o peggio non riconoscere l'importanza e la professionalità di un ambito, che è primo in Europa per produzione con i suoi 31 miliardi di fatturato e una crescita di oltre il 40 per cento negli ultimi 10 anni. Rappresentate uno dei settori più importante del nostro Pil, siamo un sistema d'eccellenza - ha detto ancora Grillo - Produrre farmaci porta in sé un compito diverso da tutti gli altri settori produttivi, perché i farmaci sono un essenziale strumento di tutela della salute e sono erogati dal Servizio sanitario nazionale, perché inclusi nei livelli essenziali di assistenza. Senza le medicine non ci sarebbe cura. Per questo - ha concluso Grillo - nessuno di noi deve dimenticare che la funzione dei farmaci è ben specificata nella nostra Carta Costituzionale e nella legge che istituisce il nostro preziosissimo Servizio sanitario nazionale".(Rer)