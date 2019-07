Regione Lazio: Ciacciarelli (FI), in legge su cooperazione ok a emendamento per premio su pace tra popoli

Roma, 04 lug 12:56 - (Agenzia Nova) - E' stata approvata ieri a maggioranza in consiglio regionale del Lazio la proposta di legge n.139 del 4 aprile 2019 concernente la cooperazione internazionale allo sviluppo sostenibile che mira alla promozione di una cultura della pace e della diffusione dei diritti umani. In particolare, spiega il presidente della commissione Cultura e consigliere regionale di Forza Italia, Pasquale Ciacciarelli, "è passato un mio emendamento al comma 2 dell'articolo 2 che prevede la realizzazione del premio annuale denominato 'il Lazio per la pace e la solidarietà tra i popoli', ed il riconoscimento dell'attività svolta in uno dei seguenti settori: progettazione educativo-culturale, informazione, produzione artistica, ricerca, cooperazione allo sviluppo". "L'obiettivo della legge è assai nobile, ed è proprio quello di sostenere i processi di pacificazione, e, ancora, l'affermazione dei diritti e lo sradicamento della povertà - prosegue Ciacciarelli in una nota -. La mia iniziativa, quella dell'istituzione del premio 'il Lazio per la pace e la solidarietà tra i popoli' si propone di premiare quei soggetti, quelle associazioni e tutte quelle attività che sul territorio svolgeranno iniziative di pace, uguaglianza, cooperazione, la totalità di quelle azioni, insomma, che sposano appieno il fine della legge".



