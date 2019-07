Nigeria: esplosione oleodotto Lagos, almeno due morti

- Almeno due persone sono morte nell'incendio provocato questa mattina dall'esplosione di un oleodotto nello stato di Lagos, nel sud della Nigeria. Lo riferisce l'agenzia per la gestione delle emergenze (Nema), aggiungendo che l'incidente si è verificato quando gli agenti della sicurezza del complesso, di proprietà della compagnia petrolifera di stato Nnpc, hanno sorpreso dei vandali sul posto. In precedenza, il portavoce regionale di Nema, Ibrahim Farinloye, aveva ipotizzato che alcuni dei presunti vandali avessero potuto essere stati colpiti dall'incendio ed essere morti. Le autorità e privati cittadini sui social media hanno riferito che nuvole di fumo e fiamme sono state viste nelle prime ore di oggi nella zona di Ijegun, provocando il panico fra i residenti. In questo contesto l'agenzia Nema ha invitato la compagnia Nnpc a "interrompere immediatamente le forniture attraverso il gasdotto per soffocare l'incendio".(Res)