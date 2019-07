Sindacati: Leodori, buon lavoro a nuovo segretario Cisl Roma Capitale e Rieti

- "Auguri di buon lavoro a Carlo Costantini, eletto oggi segretario generale della Cisl di Roma Capitale Rieti, e alla nuova segreteria che lo affiancherà in questo importante e prestigioso incarico". Lo scrive in una nota il vicepresidente della Regione Lazio con delega ai Rapporti istituzionali, Daniele Leodori. "Il ruolo del sindacato è imprescindibile per i diritti dei lavoratori, soprattutto in una fase socio-economica quanto mai delicata come quella che sta vivendo il Paese. Un ringraziamento al segretario uscente Luca Bozzi – conclude Leodori – per il lavoro fatto”.(Rer)